Premier League stopper i ti dager: Hvilke konkurranser og kamper du bør se denne uken

Premier League tar en pause denne uken. I går, mandag 3. februar, ble den siste kampen i kampdag 24 spilt, en 2-1-seier for Chelsea over West Ham som gjør at Enzo Marescas mannskap er tilbake blant topp 4, og skyver Manchester City ned på femteplass (noe som innebærer spill i Europa League i stedet for Champions League).

Etter det fortsetter ikke ligaen før helgen 14.-16. februar. Lagene vil imidlertid fortsatt være opptatt denne uken med semifinaler i EFL og fjerde runde i FA-cupen.

EFL Carabao Cup-semifinaler

For det første vil den for tiden kjent som Carabao Cup, EFL Cup eller League Cup, feire andre etappe av semifinalen denne uken :



Newcastle mot Arsenal: Onsdag 5. februar kl. 20:00 GMT



(forrige kamp: Arsenal 0-2 Newcastle)





Liverpool mot Tottenham: Torsdag 6. februar kl. 20:00 GMT



(forrige kamp: Tottenham 1-0 Liverpool)



FA-cupens fjerde runde

Denne uken er det igjen duket for fjerde runde i FA-cupen, verdens eldste fotballturnering, som spilles i 32-delsfinalene.



Manchester United mot Leicester City: Fredag 7. februar kl. 20:00 GMT



Leyton Orient mot Manchester City: Lørdag 8. februar kl. 12:15 GMT



Leeds United mot Millwall: Lørdag 8. februar kl. 12:15 GMT



Coventry City mot Ipswich Town: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Preston North End mot Wycombe Wanderers: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Stoke City mot Cardiff City: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Southampton mot Burnley: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Everton mot Bournemouth: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Wigan Athletic mot Fulham: Lørdag 8. februar kl. 15:00 GMT



Birmingham City mot Newcastle United: Lørdag 8. februar kl. 17:45 GMT



Brighton & Hove Albion mot Chelsea: Lørdag 8. februar kl. 20:00 GMT



Blackburn Rovers mot Wolverhampton Wanderers: Søndag 9. februar kl. 12:30 GMT



Plymouth Argyle mot Liverpool: Søndag 9. februar kl. 17:00 GMT



Aston Villa mot Tottenham Hotspur: Søndag 9. februar kl. 17:35 GMT



Doncaster Rovers mot Crystal Palace: Mandag 10. februar kl. 19:45 GMT



Exeter City mot Nottingham Forest: Tirsdag 11. februar kl. 20:30 GMT



Endelig gjenopptas Premier League fredag 14. februar, med, ved en tilfeldighet, nok en Brighton vs. Chelsea. Onsdag 12. februar spilles imidlertid returkampen mellom Everton og Liverpool, noe som betyr at Liverpool endelig tar igjen resten (den "kampen i hånden" vi har snakket om i flere måneder).