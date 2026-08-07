President Donald Trump tar igjen sikte på fødselsrettsborgerskapet i USA med to nye presidentordrer

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For omtrent en måned siden besluttet USAs høyesterett å avvise en planlagt endring i den amerikanske grunnloven, som ville påvirke hvordan statsborgerskap tildeles de som er født i landet. Slik det er i dag, er statsborgerskap en rettighet for alle nyfødte i USA, selv om foreldrene er turister som oppholder seg i landet i en begrenset periode og tilfeldigvis får barn i løpet av denne tiden.

President Donald Trump har arbeidet med å endre dette i en stund, sannsynligvis først og fremst i et forsøk på å dempe strømmen av ulovlige innvandrere som ønsker å sikre statsborgerskap for sine barn, men det er en prosess som ikke har blitt møtt med stormende applaus ved hvert eneste tidligere forsøk. Men dette avskrekker ikke Trump, som nå har undertegnet to presidentordrer for å gjennomføre en endring.

Ifølge BBC News ser Trumps første ordre ut til å utvide definisjonen av ikke-statsborgere hvis barn ikke er berettiget til amerikansk statsborgerskap ved fødsel, mens den andre retter seg mot «fødsels-turisme», som vi skisserte i første avsnitt.

I en kommentar til endringen forklarte Trump: «Dette burde ha skjedd for mange år siden, men vi tar tak i det nå. Min administrasjon har beskyttet mot risikoen fra ondsinnede utenlandske aktører som forsøker å svindle amerikanske borgere ved å utnytte vår nasjons generøsitet.»

Selv om disse ordrene trer i kraft og i en viss grad vil endre hvordan statsborgerskap ved fødsel fungerer, gjelder den tidligere dommen fra Høyesterett fortsatt, noe som betyr at Trump ikke kan avgjøre om et barn er berettiget til amerikansk statsborgerskap eller ikke, selv om han kan innføre strengere restriksjoner for personer som reiser til USA med det formål å få barn.