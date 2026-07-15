President Donald Trump truer med angrep på iranske kraftverk dersom fredssamtalene ikke fortsetter

HQ

Nylig har konflikten i Midtøsten blusset opp igjen etter at fredssamtalene mellom USA og Iran har gått i stå, en situasjon som har ført til angrep mellom de to nasjonene rundt Hormuzstredet og utenfor. Siden Iran ikke ser ut til å være særlig interessert i USAs fredsforslag, trapper den nordamerikanske nasjonen opp sine militære tiltak i regionen, og president Donald Trump lover en «virkelig dårlig» uke for Iran neste uke.

Ifølge BBC News har Trump uttalt at USA vil begynne å angripe kraftverk og broer i Iran, med mindre landet vender tilbake til forhandlingsbordet og fortsetter å forhandle for å finne en meningsfull fredsavtale.

«Neste uke blir det skikkelig ille for dem. Vi skal slå ut alle kraftverkene deres. Vi skal slå ut alle broene deres, med mindre de setter seg ved forhandlingsbordet og forhandler.»

Trump la til at «Jeg sparer energimålene til sist, men til slutt vil vi ramme energimålene», samtidig som han forklarte at de «bør inngå en avtale, ellers vil dere ikke ha noe igjen».

Denne trusselen har ført til kontrovers andre steder, ettersom FNs menneskerettighetssjef Volker Türk anser Trumps mål som «en krigsforbrytelse», da det innebærer «å bevisst angripe sivile og sivil infrastruktur».

Det er å forvente videre utvikling på dette området etter hvert som konflikten i Midtøsten fortsetter å utvikle seg.