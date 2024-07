Prime Gaming gir bokstavelig talt bort gratis kopier av Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Det er vanskelig å se på skifer av Prime Day 2024 gratis spill uten å se det som en alarmklokke for hvor Suicide Squad: Kill the Justice League er. For Rocksteadys live-actiontittel vil, til tross for at den lanseres i februar som et fullpris premiumprodukt, være tilgjengelig helt gratis under Prime Day -feiringen neste uke.

Den 16. og 17. juli kan du nemlig gå til Prime Gaming for å få tak i en Epic Games Store -versjon av spillet helt gratis. For å få tak i kopien må du ha et Amazon Prime -abonnement og ha Prime - og Twitch -kontoene dine koblet sammen, men hvis du allerede har gjort det, kan du bare kreve kopien uten problemer.

Ellers kan du også få en kopi av Chivalry 2 og Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (det andre spillet i den nylige trilogien), der dette er en utvidet utgave som også inkluderer Season Pass -innholdet.

Vil du prøve Suicide Squad for å markere Prime Day?