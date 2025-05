Prime Video gir grønt lys ikke bare for en andre sesong av Beast Games, men også for en tredje

Prime Video Prime Video har vært på en fornyelsesbølge i det siste. Streamingplattformen kunngjorde nettopp at Fallout kommer tilbake for en tredje sesong, og omtrent samtidig ble det bekreftet at det populære realityshowet Beast Games også kommer tilbake for en andre sesong, men også en tredje.

Det stemmer, Amazon MGM Studios har ikke bare gitt grønt lys for en andre sesong av Beast Games, men også en tredje. Den første sesongen av serien har blitt ganske godt mottatt av fansen, og ble en av de mest populære seriene på Prime Video med et massivt publikum på 50 millioner seere i løpet av de første 25 dagene. Kritikernes mottakelse har overhodet ikke gjenspeilet dette, og på Rotten Tomatoes har serien en rating på beskjedne 20 % på Tomatometer.

I en kommentar til satsingen på Beast Games, Amazon MGM Studios har TV-sjef Vernon Sanders sagt "MrBeast oppnådde en betydelig milepæl for våre globale Prime Video-kunder ved å gi liv til den største realitykonkurranseserien noensinne. Etter den rekordstore første sesongen er vi glade for å kunne kunngjøre at to nye sesonger av Beast Games er på vei, og vi gleder oss til å se alle de nye, halsbrekkende utfordringene MrBeast har planlagt for spillerne."

Det er uklart nøyaktig når Beast Games kommer tilbake for sin andre og tredje sesong.