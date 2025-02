Prime Video lanserer dokumentarserie om Real Madrids 2023/24-sesong

HQ

Amazon Prime Video har i dag sluppet en ny dokumentar om Real Madrids 2023/24-sesong. Med tittelen "Real Madrid:Cómo no te voy a querer" (How could I not love you), som henspiller på den populære Real Madrid-sangen, forteller den seksdelte dokumentaren om fjorårssesongen, som så laget erobre en sjette Champions League-tittel på ti år, samt deres 36. ligatittel.

Dokumentaren går bak kulissene, og inneholder intervjuer med Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Vinícius Jr. og Toni Kroos i hans siste profesjonelle år. Den gir et innblikk i garderoben og taktiske møter før viktige kamper, som kvartfinalen mot Manchester City, som Madrid vant etter straffesparkkonkurranse. Den gir også fansen mulighet til å bli kjent med mindre kjente personer som Davide Ancelotti, Antonio Pintus og Luis Llopis, som alle var en del av trenerteamet og det tekniske teamet.

Det er en veldig lik stil som "Until the End", dokumentaren om 2022-sesongen, som ble utgitt på Apple TV+. Hvis du er en Madrid-fan på jakt etter motivasjon før Manchester City-kampene denne uken og den neste, bør dette være en underholdende seer, med seks episoder på 30 minutter, alle tilgjengelige nå på Prime Video.