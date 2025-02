Manchester City vs. Real Madrid mot hverandre: Hvem har vunnet flest ganger på Champions League?

HQ

Manchester City mot Real Madrid. Real Madrid mot Manchester City. Oppgjøret mellom disse to lagene har blitt en klassiker i Champions League. Dette er nå fjerde gang på rad at disse to lagene møtes på et utslagsstadium i konkurransen, men denne gangen er det tidligere enn vanlig, i "play-off" før åttendedelsfinalene, introdusert i år med det nye Champions League formatet.

"Det er overraskende at vi møter dem i dette sluttspillet, men det er ikke UEFAs feil, det er vår. Denne kampen kunne lett vært en semifinale eller en kvartfinale", sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti, og legger seg på samme linje som Pep Guardiola: "Vi har ikke gjort det helt bra i gruppespillet, så vi fortjener å være der vi er".

Totalt har Real Madrid og Manchester City møtt hverandre seks ganger siden 2012 (hver gang med en kamp over to kamper). Første gang var i gruppespillet i 2012. De følgende gangene var imidlertid alltid i åttendedelsfinalene, kvartfinalene eller semifinalene. Og i fire av de fem tilfellene gikk vinneren (sammenlagt) av utslagskampen videre til å vinne mesterskapet: Real Madrid vant i 2016, 2022 og 2024 og vant deretter cupen, og Manchester City vant i 2020 (Bayern vant det året) og 2023 (City vant sin første Champions League).

Manchester City vs. Real Madrid innbyrdes: Hvem har vunnet flest ganger?

Men hvis vi ser på individuelle tall, hvem tar ledelsen? Manchester City leder, men med svært liten margin: 4 City-seire, 3 Madrid-seire og 5 uavgjort. Manchester City har scoret 21 mål (inkludert en 4-0-seier i 2023), og Madrid 18.

I kveld, kl. 20:00 GMT, 21:00 CET, spilles den første kampen i utslagsspillet på Etihad Stadium. Neste uke spilles returoppgjøret på Bernabéu. Hvordan tror du resultatet vil se ut neste uke? Taperen blir eliminert fra turneringen før åttedelsfinalene.