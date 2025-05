Prince of Persia: Sands of Time nyinnspilling på vei, som skal slippes innen utgangen av mars 2026

HQ

Etter mange år med forsinkelser og hikke, ser det ut til at Ubisoft endelig har fått Prince of Persia: The Sands of Time Remake tilbake på sporet. Den omarbeidede versjonen av det klassiske spillet fra 2003 forventes nå å bli utgitt før april 2026.

Spillet, opprinnelig utviklet av Ubisoft Pune og Ubisoft Mumbai, møtte kritikk for den nye grafiske stilen, noe som var en av grunnene til at utviklingen i stedet ble flyttet til Ubisoft Montréal i 2022. Ifølge Ubisofts siste finansielle rapport er spillet nå planlagt utgitt før utgangen av regnskapsåret 2025-2026, noe som betyr en lansering innen utgangen av mars neste år.

"Veiledningen for FY2025-26 vil dra nytte av en sterk back-katalog som særlig vil stole på Assassin's Creed Shadows og utgivelsen av Siege X, som forventes å øke nettobestillingene i franchisen sterkt, regelmessige partnerskap samt følgende oppstilling: Anno 117: Pax Romana, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile og The Division Resurgence. Andre titler vil bli annonsert på et senere tidspunkt."

Det er imidlertid fortsatt uklart om originalens skaper, Jordan Mechner, og stemmeskuespilleren Yuri Lowenthal fortsatt er involvert i prosjektet. Vi bør få vite mer informasjon snart, sannsynligvis i forbindelse med Summer Game Fest hvis alt går bra.

Ser du frem til nyinnspillingen av Sands of Time?