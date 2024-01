HQ

Etter år med kritikk for å lage det samme om og om igjen har Ubisoft snakket stadig mer om å gå tilbake til røttene sine i det siste. I fjor fikk vi et helt greit Assassin's Creed Mirage, og nå er det altså tid for at serien som inspirerte den giganten gjør noe lignende. For Prince of Persia: The Lost Crown vender tilbake til 2D og et større fokus på platforming, men i motsetning til Mirage prøver utviklerne her samtidig et par nye ting. Resultatet er et ganske bra spill som ikke helt lever opp til potensialet.

Historien er en av hovedgrunnene til at det ikke er like bra som håpet, for det er lenge siden jeg har spilt gjennom en såpass overpompøs og liksom-kul fortelling. Ekstremt teatralsk britisk dialog, godt over ti øyeblikk hvor personer poserer som om de venter på applaus og et plot så tynt og forutsigbart at rollespill hvor hovedpersonen har hukommelsestap virker nyskapende i forhold. Jeg kan forstå hva de prøvde på med tanke på at spillet åpenbart henter inspirasjon fra Persias historie mens det forsøkte å krydre opp med anime-aktig fremstilling, men utviklerne mislykkes totalt med å underholde. I stedet ender jeg opp med å slå meg til pannen når alt bare blir altfor latterlig og "too cool for school". Da er det enda godt at denne filosofien lykkes mye bedre i resten av spillet.

For det er ingen hemmelighet at undertegnede liker Metroidvania-spill (enkelt sagt å gradvis få nye ferdigheter som lar deg utforske tidligere besøkte områder i større grad), et solid kampsystem og hjernetrim, så Prince of Persia: The Lost Crown vekket nysgjerrigheten min fra første stund. Gledelig nok lykkes spillet i større eller mindre grad på alle disse områdene. Du må bare forberedt på å spille en time eller to for å få en skikkelig indikasjon på hvor bra det er, for det tar litt tid før Prince of Persia: The Lost Crown virkelig får vist hva det kan. Ikke bare siden vi får servert en god del av disse filmatiske sekvensene som nesten er så dårlige at de blir morsomme, men også fordi spillets mest spennende ferdigheter - og dermed muligheter - ikke blir tilgjengelige før et godt stykke inn i historien. Ikke at starten er direkte kjedelig av den grunn.

Fra første stund er det nemlig ganske klart at presentasjonen og kampsystemet kombineres på en kul måte få spill i sjangeren klarer like bra. På de laveste vanskelighetsgradene er det nok mulig å gå berserk med den samme knappen for å beseire fiender uten å måtte være særlig god på å time blokkeringer av motangrep, så slik blir det en ganske vennlig introduksjon for litt mindre hardkokte spillere. På den andre siden kan de mer erfarne og utfordringssøkende av oss skru opp vanskelighetsgraden (eller justere hvert enkelt aspekts utfordringsgrad) slik at det blir mer nødvendig å bruke kombinasjonsangrep, få fiender opp i luften og være ganske nøyaktig med blokkeringene. Uansett hvilken du velger er disse kampene veldig morsomme, noe som tas til et nytt nivå når du timer blokkeringen av fienders sterkere angrep. Lykkes du med det starter nemlig en kort, animeinspirert filmatisk sekvens hvor vår kjære helt gjør noen heftige ting som dreper vanlige fiender med en gang og gjør stor skade på bosser. Litt kjedelig er det at det bare finnes én slik for hver fiende og at mange fiender deler den samme, men det er uansett fristende å lykkes med en hver gang når man får servert bilder som dette.

Kremen på kaken blir de spesielle superangrepene du kan gjøre når en måler nederst på skjermen fylles opp ved å gjøre nok skade. Hver av disse har ulike funksjoner. En av dem plasserer en helbredende ring på bakken, en dreper de fleste fiender i luften, en annen gjør enorm skade om den brukes som kontringsangrep osv. Du kan bare ha to tilgjengelige samtidig, så det blir aldri overveldende. På denne måten vil du raskt finne dine favoritter som passer din spillestil best.

Mellom disse slagene står vi altså litt fritt til å utforske verdenen med klassisk 2D-platforming og utforskning. Høres kanskje lett ut å gjøre bra på papiret, men som vi også har sett blir det vanskelig å skille seg ut. I starten er Prince of Persia: The Lost Crown et eksempel på spill som lett faller i glemmeboken ved å ikke gjøre noe som helst nytt på det området. Heldigvis blir det mye morsommere etter å ha fått dobbelhopp og et par andre ferdigheter som både gjør at alt går raskere og byr på mer spennende utforskning. Passende nok er det spillets tidsmanipulerende evner som utmerker seg mest, og da spesielt i gåteløsningen.

Akkurat som Immortals: Fenyx Rising viser nemlig The Lost Crown at Ubisoft har noen fantastiske puzzledesignere i rekkene sine. Mens flere av platformingutfordringene nesten er på høyde med Celeste, Super Meat Boy og de beste Super Mario-spillene, er det altså områdene som krever smart bruk av de spesielle kreftene jeg vil huske i lang tid. Disse ligger på det deilige midtpunktet hvor de er akkurat krevende nok til at du føler deg som den beste og mest intelligente spilleren i verden uten å bli altfor vanskelige. Et imponerende antall av dem er såpass fantasifulle og morsomme at Nintendo bør la seg inspirere. Uten å røpe for mye blir du for eksempel nødt til å planlegge hva du skal gjøre i tre forskjellige omganger hvor den første påvirker hva som skjer i den andre, bruke teleportering på kreative måter og løse noen logikktestende gåter for å belønnes med ressurser til oppgradering av utstyr og/eller samleobjekter. Ja, for Ubisoft går selvsagt ikke helt bort fra oppgraderinger og slikt det franske selskapet smetter inn i nærmest hvert eneste spill, og det stopper ikke der.

Selv om det har fått mye skryt så langt, sliter tross alt Prince of Persia: The Lost Crown med at det prøver å blande for mange ting fra andre spill på en gang, noe som gjør at spillet sprer fokuset såpass mye at alt mangler det lille ekstra som gjør det mer enn bare bra. Kartet er litt utdetaljert (selv om memorysystemet som lar deg ta skjermbilde av hvor du er og markere det på kartet for senere er sykt bra og nyskapende), kontrollene er ikke like smidige som de burde, ikke alle områder er like interessante å utforske eller se på, musikken er alt fra deilig til rotete, oppgraderingssystemet føles som en ettertanke for å gjøre utforskning mer fristende og teknisk sett sliter det i skrivende stund til tider med usynkronisert lyd og manglende animasjoner. I skuffende kjent stil har dessverre Ubisoft prøvd å kopiere litt for mye fra litt for mange andre, noe som resulterer i et spill som mangler noe unikt og ikke legger nok sjel i det meste.

Ganske synd, for jeg frykter at disse feilskjærene gjør at det beste Prince of Persia-spillet noen gang fort ender opp med å bli glemt når 2024 nærmer seg slutten. Prince of Persia: The Lost Crown er nemlig en glimrende reboot med vakre omgivelser, hjertepumpende platforming, kule kamper og deilig hjernetrim som bare holdes igjen av at Ubisoft ikke turte å satse 100 prosent på dette "lavbudsjettspillet". Jeg vil uansett sammenligne det med Assassin's Creed, hvor det første spillet la en meget spennende og god grunnmur før oppfølgeren tok alt til et nytt nivå og ble en stor suksess. Forhåpentligvis ender Prince of Persia: The Lost Crown opp med å gjøre det samme, for det fortjener spillet og serien.