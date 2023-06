Prince of Persia: The Lost Crown bruker tidsmanipulering på nye måter

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown var en av de største overraskelsene i torsdagens Summer Game Fest, men Ubisoft ville åpenbart ikke la Geoff Keighley avsløre alt om seriens retur til 2D. Derfor dukket det også opp i kveldens Ubisoft Forward.

Denne gangen startet det hele med en historietrailer som avslørte at vi er en av sju Immortals som har havnet i et mystisk sted hvor tiden er helt ute av kontroll. Den gode nyheten er at dette lar oss manipulere tiden på enda flere måter enn før. Her er det ikke bare mulig å spole tilbake tiden når man dør og slik, men også midt i kamper for å nærmest skape kule kombinasjonsangrep.

Ferdighetene kan selvsagt også brukes mens vi utforsker den halvåpne verdenen, og selv om utviklerne aldri bruker begrepet selv oser det Metroidvania av dette siden vi skal få nye egenskaper etter hvert og spillet ikke ville vært "semi-open world" om det ikke var en god grunn til å kunne reise tilbake til steder man har vært før. Derfor vil jeg si at dette virker som en spennende "gjenopplivning" for Prince of Persia, så det er bare å merke seg at Prince of Persia: The Lost Crown lanseres 18. januar.

