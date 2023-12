Prince of Persia: The Lost Crown har fått en oversiktstrailer

HQ

For noen dager siden delte vi noen siste forhåndsinntrykk av det kommende Prince of Persia: The Lost Crown, en tittel der serien nok en gang vender tilbake til sine 2D-røtter.

Her får vi utforske en mytologisk persisk verden, der du må bruke akrobatikk og tidskrefter for å overleve alle utfordringene og gåtene du møter underveis i denne Metroidvania-inspirerte tittelen. Nå har vi fått en oversiktstrailer som forklarer alt og viser det vi trenger å vite før vi starter eventyret når Prince of Persia: The Lost Crown har premiere 18. januar.

Sjekk den ut nedenfor, for det er fem kjøttfulle minutter med masse gameplay.