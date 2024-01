Prince of Persia: The Lost Crown's seniordesigner vil lage et The Legend of Zelda i metroidvania-stil.

HQ

Det ser ut til at Ubisoft har truffet spikeren på hodet med The Lost Crown for å gjenreise Prince of Persia-serien til noe av sin fordums prakt. Tittelen har blitt hyllet av kritikerne(vi elsket den) og av spillere som begynte sine eventyr på Mount Qaf den 18. januar. Etter å ha utforsket ørkensanden ønsker designdirektøren nå å utforske andre store spillserier. Og den han aller helst vil ta fatt på, er The Legend of Zelda.

Rémi Boutin deltok i en AMA-økt på Reddit, der en bruker spurte ham hvilken videospillfranchise han for øyeblikket ikke har tilgang til og gjerne vil jobbe med. Boutin svarte klart og tydelig at det ville være The Legend of Zelda. Svaret tyder faktisk på at han har tenkt mer enn én gang på saken.

"Personlig ville jeg elsket å jobbe med Zelda-IP-en. Kanskje en merkelig spin-off basert på Adventure of Link? (og selvfølgelig Castlevania)."

Vi kan tenke oss at valget av Zelda II: The Adventure of Link som utgangspunkt for et spilldesign ikke er lett. Hittil er det det eneste eventyret i serien med 2D-sidescrollende design, noe som ville egne seg godt til å designe et metroidvania i stil med The Lost Crown. Nintendo har nylig sagt at de er på utkikk etter partnere som kan samarbeide om lisensene, så det er ikke urimelig å tro at Rémi Boutins drøm en dag kan bli virkelighet.

Vil du se et metroidvania basert på The Legend of Zelda?