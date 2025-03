Prinsessen og frosken-stjernen er "dypt skuffet" over kanselleringen av Disney+ TV-serier

HQ

Disney bestemte seg nylig for å gjøre en alvorlig endring når det gjelder sine originalproduksjoner for strømmeplattformen Disney+. Produksjonsgiganten bestemte seg for å ta et skritt tilbake fra fullskala og langformet innhold for plattformen, spesielt når det gjelder prosjekter fra Disney Animation. Dette betydde at et umiddelbart offer var en Princess and the Frog -serie kjent som Tiana, som etter mange års utvikling ble hermetisert og omgjort til et kortfilmprosjekt i stedet.

Nå som støvet har lagt seg etter denne endringen, har Anika Noni Rose, kjent som stemmen til Tiana i filmen fra 2009 og i det kommende TV-prosjektet, tatt til Instagram for å dele sine tanker om hele prøvelsen og hvordan hun synes det er "dypt skuffende".

Rose uttalte "Jeg er også dypt skuffet over at fortsettelsen av Tianas reise i serieform har blitt avbrutt. Serien var lenge på vei, og det ble lagt ned mye vakkert arbeid i den av alle de involverte kreatørene, inkludert, men ikke begrenset til, den mangeårige mesteren Jenn Lee, vår fantastiske forfatter/regissør Joyce Sherri, noen fabelaktige animatører og et fantastisk musikkteam.

"Selv om det er sårende at noe man har lagt hjerte og sjel i blir avsluttet for tidlig, håper jeg at alle dere vakre, kjærlige og lojale fans som har kjempet for ikke bare serien, men også en "Prinsessen og frosken"-oppfølger, vil se på når det som nå skal bli en "Tiana Special Event" blir sendt. Og når jeg sier "tune in", mener jeg at dere skal fortelle det til venner, familie, kolleger, barnevakter; fortelle det til alle dere kjenner som har elsket prinsesse Tiana, Naveen, Louis, Charlotte, Mama Odie og den magien de har skapt sammen gjennom årene, og sørge for at dere ser på. Vis din kjærlighet og ditt ønske i tallene. Gjør det ønsket til en ubestridelig og ekte ting.

"Frem til da vil vi fortsette å jobbe hardt for å gi deg det vakreste innholdet vi kan."

Disney bestemte seg også nylig for å sette produksjonen av flere planlagte Marvel-serier på pause, noe som viser en seriøs justering av hvordan de støtter og utvider sin streamingplattform.

Er du enig med Rose, eller tror du kanselleringen av Tiana var et smart valg av Disney?