Prisen på PlayStation 5 Pro "har ikke hatt en negativ innvirkning" på salget

Mange har kommentert og uttrykt bekymring for prisnivået PlayStation 5 Pro ligger på. £700/€800 virker veldig dyrt for en konsoll som mange ser på som en mindre oppgradering i forhold til PS5, som til tider har føltes og fortsatt føles underutnyttet på grunn av at mange utgivere og utviklere fortsatt leverer nye spill på siste generasjons plattformer som PS4. Det er lett å se prislappen som høy, spesielt med tanke på at det ikke følger med stativ eller diskettstasjon, selv om du får dobbelt så mye SSD-lagring sammenlignet med den vanlige PS5.

Uansett, uansett hva du mener om saken, tror ikke Sonys president Hiroki Totoki at prisen har hatt en negativ innvirkning på salget. Under en nylig finansiell rapport, som lagt merke til av X-bruker Genki_JPN (takk, VGC), uttalte han :

"Når det gjelder prisingen, var det mange som kom med forskjellige kommentarer om det, men jeg tror ikke at prisen på PS5 Pro har hatt en negativ innvirkning."

Totoki utvidet deretter litt mer på dette ved å legge til at "hardcore-brukere er målet for denne maskinvaren", men selv dette virker som litt av en strekning, spesielt siden den nylige rapporten om at til og med scalpers og videreselgere sliter med å skifte PS5 Pro enheter, og mange tilbyr dem nå for mindre enn den vanlige utsalgsprisen.

