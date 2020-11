Prisen på visse Marvel's Avengers-mikrotransaksjoner senkes permanent

Du ser på Annonser

Marvel's Avengers har mangel på aktive spillere, og det er nettopp aktive spillere som er noe av det mest livsnødvendige for en Live Service-tittel. Det har ikke hjulpet at de ekstra karakterene som skulle komme nå er forsinkede, og at next-gen-versjonen også er det.

Det har gjort at utvikleren har måttet rekonfigurere litt, hvilket har resultert i et permanent priskutt på noen av mikrotransaksjonene. Som PCGamer skriver, så har Crystal Dynamics valgt å senke prisen på spillets Takedowns og Emotes.

Særlig Takedowns har blitt sett på som altfor dyre. For eksempel en Epic Takedown kostet 1200 Credits, som tilsvarer rundt 140 kroner, altså over 140 kroner for én animasjon. Prisene på Takedowns og Emotes har blitt satt ned med 50% permanent.

Det er for øyeblikket 50% avslag på andre ting også, men det er et midlertidig tilbud.