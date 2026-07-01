Prisprotestene ser ut til å falle for døve ører, ettersom «GTA VI Ultimate Edition» ligger på toppen av PlayStation Store i nesten alle regioner

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Ikke engang en uke etter at forhåndsbestillingene ble åpnet for det mest etterlengtede spillet i historien, har « Grand Theft Auto VI » nådd toppen av PlayStation Store i praktisk talt alle land og regioner der spillet er tilgjengelig. Å ligge på toppen av PlayStation Store-listene betyr ja, folk kjøper spillet, og de gjør det i store mengder.

Selv om det foreløpig kun er en digital utgave uten at Rockstar har vist noe av spillopplevelsen, får « Grand Theft Auto VI » ikke bare folk til å bruke 80 dollar på et videospill, men som skjermbilder delt av ResetEra-brukeren Red Kong XIX viser, ser det ut til at Ultimate Edition av spillet til 100 dollar er det foretrukne valget. Dette kan være litt skjevt, siden PlayStation Store-listene påvirkes av inntekter fremfor antall bestilte eksemplarer, men det ser ut til at det er mange, mange som gjerne betaler ekstra for flere digitale gjenstander og butikker når spillet slippes senere i år.

USA, Storbritannia, Japan, Tyskland, Sør-Korea, Canada, Australia, Spania, Italia, Frankrike og mange flere land har alle « Grand Theft Auto VI » på toppen av PS Store-listene, og vi ser ikke for oss at dette vil endre seg før kanskje Marvels Wolverine slippes eller en annen stor PlayStation-eksklusiv tittel. Selv da vil det være vanskelig å slå «GTA VI» av førsteplassen, siden det fortsatt er noen måneder igjen til lanseringen, hvor forventningene kan bygges opp ytterligere og flere forhåndsbestillinger kan sikres.