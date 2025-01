Produksjonen av Teds andre sesong er ferdig

HQ

TV-serien Ted debuterte og ble en stor suksess i 2024. Så stor at det ikke tok lang tid før det ble gitt grønt lys for en andre sesong. Seth MacFarlane og resten av det kreative teamet har tydeligvis jobbet hardt for å få en ny sesong på plass, og vi sier det fordi det nå er bekreftet av Family Guy -veteranen og stemmen til Ted selv at den andre sesongen er ferdig produsert.

MacFarlane uttaler: "I dag avslutter vi produksjonen på Ted SEASON 2! Takk til våre fantastiske manusforfattere, skuespillere og crew for alt deres fantastiske arbeid med den morsomste sesongen hittil!"

Selv om slutten på produksjonen bør bety at premieren på andre sesong er nærmere enn lenger unna, er det verdt å merke seg at Teds animerte element sannsynligvis vil bety at postproduksjonsteamet trenger litt lengre tid på å forberede episodene enn de ville gjort hvis det hele var fysisk og ekte rekvisittarbeid. Når det er sagt, virker det ikke utelukket å forvente at Ted kommer tilbake på TV-skjermene innen utgangen av året.

Ser du frem til mer Ted?