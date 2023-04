Profesjonell Mortal Kombat-spiller forventer en kunngjøring denne uken

HQ

SonicFox er et av de største navnene innen kampspill, om ikke eSport generelt. De er spesielt dominerende i Mortal Kombat og Injustice, og er ofte forbundet tungt med NetherRealms spill.

Nå har SonicFox tatt til Twitter for å meddele at de tror en kunngjøring for det kommende Mortal Kombat 12 venter oss denne uken. Under deres første tweet postet industriinsider Jeff Grubb "Jeg tror de reiser til verdensrommet."

Dette kan potensielt bare være trolling fra Grubb, og det er ikke noe ord om SonicFox har en pålitelig kilde for informasjonen, men med tanke på den underveldende måten Mortal Kombat 12 opprinnelig ble avslørt, håper vi å se noe mer spennende fra NetherRealm før heller enn senere.