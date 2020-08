Det har gått nesten tre år siden vi fikk servert den fantastiske bilsimulatoren Project CARS 2 fra Slightly Mad Studios. Nå kommer studioet endelig tilbake med sitt tredje spill i serien, men spørsmålet er om fokuset på nytt innhold har tatt fokuset bort fra simfølelsen? La oss finne ut akkurat det.

Gjør deg klar til løp!

Project CARS (Community Assisted Racing Simulation) har vært en favoritt blant simførere over hele verden siden dag én. Spillet har bokstavelig talt simulasjon i navnet sitt, og det er akkurat dette spillerne forventer. Det er også hva man i stor grad får. For noen uker siden var jeg heldig nok å få prøve en tidlig versjon av spillet, og jeg må innrømme at det skremte meg litt i starten ettersom det virket som spillet var på vei i arkaderetningen. Etter å ha spilt anmelderversjonen kan jeg berolige alle. Det er fortsatt en fullverdig simulator.

Det føles riktignok litt arkadeaktig i starten av karrieremodusen, og dette gjorde meg igjen litt bekymret. Som i de fleste bilspill består karrieremodusen av å gradvis låse opp klasser med biler som er bedre. Det er en mengde innhold i denne modusen, og jeg trenger heller ikke kjøre hvert løp for å låse opp neste nivå med biler. I stedet for å vinne masse løp kan jeg heller bruke en liten sum av mine opptjente penger for å komme meg videre. Det er selvsagt mulig å låse opp ved å gjøre utfordringer også, men det tar mye kortere tid å tjene pengene til å låse de opp.

Følelsen i Project CARS 3 er flott.

Å begynne med mer hverdagslige biler som Mitsubishi Lancer Evo VI og Honda Civic Type R føles kjedelig, og det er vanskelig å få en skikkelig gpd følelse i disse bilene. Etter hvert som jeg låser opp bedre biler blir det heldigvis derimot en helt annen opplevelse. Det var da jeg låste opp superbilen Ferrari LaFerrari at jeg virkelig fikk kjenne hver eneste lille hestekraft i bilen krible i fingrene mine, og det til og med i kontrolleren jeg måtte bruke.

Dessverre måtte jeg nemlig ty til kontrolleren i denne anmeldelsen ettersom jeg hadde litt tekniske problemer med rattet mitt, men viste seg å være en bra ting. Slightly Mad Studios har nemlig fokusert mye på å gjøre denne utgaven mer brukervennlig for kontrollerbrukere. Å si at de har lyktes er en underdrivelse. Jeg kjenner det hver gang bilen slipper taket, får vannplaning eller noen kolliderer med meg. Alt overføres til hendene mine på en flott måte. Jeg hadde en lignende følelse med både kontrolleren og med rattet i forhåndsversjonen, og det vil forundre meg mye om sistnevnte er blitt verre i sluttproduktet.

Fotomodus, kombinert med perfekt timing, lar deg lage noen ganske stilige bilder.

Lyder er viktig i alle bilspill. Låter det ikke riktig føles det ikke riktig. Project CARS 3 både låter og føles riktig på de fleste områder. Motorlyden, lyden av hvinende dekk og regn som pisker mot frontruten låter godt, men kontakt med andre biler og vegger høres litt for kunstig ut. Fans av bilsimulatorer har vært bortskjemte grafikkmessig de siste årene, og dette er intet unntak. Bilene er nydelige, omgivelsene ser bra ut og særlig ved vått underlag tok jeg meg selv i å måpe flere ganger. Jeg spilte på en ganske kraftig PC, og møtte ikke på et eneste grafikkproblem. Det å kunne oppleve spennende bilkjøring på ultra innstillinger mens det kjører stødig på 60 fps er rett og slett en fryd for øyet.

Av innhold å nevne er det en liten økning i antall biler, og en liten reduksjon av antall baner sammenlignet med Project CARS 2. For min del er den største skuffelsen at de har utelatt rallycross-modusen. Det er synd å se at Slightly Mad Studios ser ut til å ha gitt opp denne, men det er også forståelig ettersom Codemasters har fordelen med full lisens til FIA World Rallycross Championship til Dirt Rally-serien. Slightly Mad kan gjøre lurt i å konsentrere seg om det de kan best, nemlig bilsimulatorkjøring.

Spillet viser virkelig hvor pent det kan være i regnvær.

Personliggjøring av både bilens utseende og utførelse er nytt i spillserien. Nå kan du kjøpe biler, oppgradere dem til høyere nivå og pynte på utseende så mye du vil. Dette er etter min mening noe alle bilspill burde ha. Å bruke tid på å modifisere bilene dine for å gjøre de mer personlige gir deg både mer å gjøre enn å bare kjøre bil, samtidig som det gir deg et mer personlig forhold til bilen.

Selv med masse innhold i karrieremodusen er det også mye mer i resten av spillet. Flerspillerdelen har blitt forbedret, og både rangeringssystemet og måten man matches opp med andre spillere på har fått en overhaling. Ved bruk av performance- og safety-rangering blir du matchet opp mot andre førere på ditt nivå. Du kan også lage egne lobbyer for å spille sammen med venner. Under anmelderperioden var det et par flerspillerperioder satt opp, og det fungerte helt utmerket.

Om du ikke ønsker å kjøre mot andre på samme bane kan du også kjøre mot andre rundt om i verden i Rivals, som er en resultattavle som sammenligner tider i tre ulike grener; Hot Lap (vanlig time trial), Pace Setter (sett beste gjennomsnittlig rundetid over tre runder) og den nye Breakout-modusen. Sistnevnte handler om å samle flest mulig poeng ved å kjøre på isoporblokker på banen. De blokkene som gir mest poeng er ikke alltid plassert i ideallinjen, så slik det er en fin måte å utforske banene litt. Det er en grei modus å slappe av med uten å måtte tenke på å sette raskeste tid hele tiden.

Vær som Ken Block og angrip.... blokker!

Slightly Mad Studios har også fokusert på å forbedre opplevelsen til nye spillere. FTUE, eller First Time User Experience som hele navnet er, lar nye spillere finjustere hvilken opplevelse de vil ha uten å måtte navigere gjennom en rekke innstillinger for hjelpemidler og vanskelighetsgrad. Jeg tror fortsatt spillet er litt for rettet mot simkjøring til å tiltrekke mannen i gata, men jeg skal gi de skryt for å forsøke i det minste.

Så langt har det meste vært positivt, men alt er ikke perfekt. Langt derifra. Du må ikke nødvendigvis kjøre forbi motstandere for å komme deg oppover resultatlisten. Det er nemlig fullt mulig, og nærmest oppfordret til ettersom du får XP for ufine passeringer, å deise inn i motstanderen uten noen helst form for straff. Kutter du svingene for mye ender du opp som spøkelsesbil i noen få sekunder mens bilen går saktere, men straffen står sjeldent i stil til forseelsen. Kutter du svinger som sparer deg tre-fire sekunder straffes du med å måtte kjøre sakte i kanskje halvparten av tiden, samtidig som du kan ende opp med å tvinges til å kjøre sakte i en seksjon hvor du uansett ville måttet bremse. I tillegg til dette er det masse småfeil i spillet. Undertekster som blir sittende fast på skjermen under hele løp, kommentatorer som gratulerer deg med din første karriereseier for syvende gang og egenproduserte bil-dekorer som fungerer i ett løp for så å forsvinne i neste er bare noen av feilene jeg har funnet. Ingen av disse ødelegger spillet i seg selv, men i sum blir det irriterende.

Kjøre under vinterforhold føles som hjemme.

For å oppsummere har Slightly Mad gitt oss nok en flott bilsimulator, dog med sine svakheter. Spillet vil nok være veldig bra for eRacing ettersom kollisjoner er mindre vanlige der, men straffene må bli langt mer skjebnesvangre enn å bare miste verdifull sikkerhetsrangering i flerspillerdelen og karrieremodusen. Som vanlig i dagens bilspill er muligheten for å kunne spille sammen på delt skjerm noe jeg savner. For at spillet skal bli mulig å nyte til fulle er det viktig å få fikset mange av småfeilene, men heldigvis er de fleste såpass små at det burde være fort gjort. Jeg vil uansett fortsette å spille det, og jeg kan knapt vente med å sette meg ned med ratt igjen.