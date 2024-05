Project Kestrel kansellert av Remedy

HQ

Nylig rapporterte vi om Remedys pipeline av kommende spill, og det var mye å fokusere på. Remedy hadde mer enn noen få jern i ilden, fra Max Payne-remakes til en Control-oppfølger og spin-off, det holder seg absolutt opptatt.

For ikke å strekke seg for tynt, har utvikleren imidlertid bestemt seg for å avbryte et av prosjektene sine. Project Kestrel ble først sett for seg som Project Vanguard, et gratis å spille flerspillertilbud som deretter gikk premium, og nå har gått i stykker.

I en uttalelse forklarte Remedy avgjørelsen. "Beslutningen om å avbryte kodenavnet Kestrel gjør det mulig for Remedy å fokusere mer på de andre spillene i porteføljen. Andre pågående spillutviklingsprosjekter vil få erfarne utviklere overført fra Kestrel. I tillegg fjernes de planlagte investeringsbehovene for Kestrel, og Remedys samlede rekrutteringsbehov reduseres," heter det.

Selv om det sikkert er noen som er skuffet over denne kunngjøringen, er det vanskelig å bli knyttet til et prosjekt vi visste så lite om, og det virker som det beste at det ble droppet i stedet for å pløye videre uten å skyve penger og tid inn i Kestrel.