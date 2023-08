Project L avslører ny figur og viser 3 andre i gameplay-trailere

HQ

Riot Games har ikke delt mye om Project L, det kommende gratis kampspillet i League of Legends-universet, siden det ble annonsert i 2019, så spenningen var stor da vi fikk vite at det endelig ville bli spillbart på årets EVO. Ikke at du må være i Las Vegas for å få godbiter.

Den første videoen nedenfor starter med å avsløre at Yasuo blir en av de spillbare figurene i Project L og viser noen av tingene han kan gjøre før vi også får et glimt av Darius, Ekko og Ahri i aksjon. I den andre videoen får vi det beste innblikket i spillet til nå, for her viser spilldesigner Caroline Montano og utøvende produsent Tom Cannon oss hvordan Project L styres og fungerer.

Med en slik mengde informasjon virker det som om Riot forbereder seg på å endelig gi oss en lanseringsdato og avsløre mye mer om spillet og figurlisten i løpet av de kommende ukene og månedene.

