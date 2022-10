Project: Mara registrert som varemerke av Microsoft

HQ

HQ

Den Cmbridge-baserte utvikleren Ninja Theory har jobbet med Senua's Saga: Hellblade II i ganske lang tid, og det var faktisk det første spillet som ble avslørt for Xbox Series. Tre år senere har det imidlertid fortsatt ikke blitt utgitt og har heller ingen utgivelsesdato.

Men dette er ikke den eneste tittelen studioet jobber med, siden de også annonserte det kommende Project: Mara tidlig i 2020. Dette er et skrekkspill vi ikke vet noen ting om ennå, bortsett fra at det ser ut til å ha veldig realistisk grafikk (sjekk ut videoen nedenfor). Nå har vi imidlertid et tegn på at det kanskje ikke er så altfor lenge til vi får se de på ordentlig, ettersom Idle Sloth på Twitter bemerker at Microsoft offisielt har varemerkebeskyttet Project: Mara, som tidligere ble antatt å være en arbeidstittel.

Vi vil ikke utelukke at det blir presentert under The Game Awards i desember, men vi kan også tenke oss at Ninja Theory ønsker å gi ut Senua's Saga: Hellblade II først før de virkelig setter i gang hype-toget for et annet prosjekt.