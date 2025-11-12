Project Motor Racing legger til Nissan og Jaguar Group C-biler i billisten

HQ

At Project Cars-utviklerne hos Straight 4 Studios har valgt en annen vei når det gjelder fokus og innhold enn racingsimulatorer som Le Mans Ultimate, Assetto Corsa Evo og Rennsport, var allerede klart for to år siden. For hver uke som går og hver dag som vi kommer nærmere den kommende utgivelsen (25. november), fortsetter de å kunngjøre nye retro-dyr for racerbiler som skiller spillet enda mer fra sine nærmeste konkurrenter. Det siste er to utrolig erotiske gruppe C-dyr fra 90-tallets ville racing. Nissan R89C ble introdusert sommeren 1989 og var en skikkelig gal maskin i den allerede vanvittige gruppe C-racing. Den vil bli inkludert i spillet ved lansering, akkurat som Jaguar XJR-9 (1990). Dette ble kunngjort via studioets egen X-konto i går.

"Gruppe C kommer tilbake i ProjectMotorRacing. Før traction control, før hybrider, før strategidekk var det Gruppe C. Monstrøse turboer, hylende V12-motorer, hjerteskjærende rotorer og aerodynamisk genialitet i 370 km/t."