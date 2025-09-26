Project Motor Racings fabrikkførerprogram signerer den legendariske føreren Tetsuya Yamano

HQ

Det er få ting i japansk GT-racing som legenden Tetsuya Yamano ikke har oppnådd. Hans største prestasjoner er i GT3000-racing, der han vant mesterskapet med tre forskjellige biler i løpet av 2004-2005-sesongen.

Yamano har et nært forhold til spillgiganten Sega, og siden de Tokyo-baserte Sonic-skaperne er utgivere av Project Motor Racing i Japan, har de sørget for at Yamano nå har blitt en del av fabrikkførerprogrammet.

Dette er et betatestprogram for erfarne simracingprofiler og ekte racerførere som kan teste ulike "development builds" og gi sine tilbakemeldinger via en egen portal for spillet.

Carwatch:

"Yamano sier at han ikke har hatt mange muligheter til å spille spill eller simulatorer, så han er ikke veldig kjent med dagens racingspill, men han har hatt muligheten til å spille dem et par ganger. Men selv i spill som sies å være realistiske, følte han en enorm forskjell mellom ekte kjøring og virkeligheten. På grunn av dette kunne han ikke kjøre bilene i spillet slik han ønsket.

"På grunn av dette ga racingspill Yamano inntrykk av at han var "dårlig til det", så han tok naturlig nok avstand fra dem. Det var imidlertid nettopp på grunn av denne følelsen at han fant det så tiltalende å delta i Factory Driver Program, der "virtuell og virkelig samsvarer nesten perfekt og blir like presise som en ekte bil". Han kommenterte også at han "gleder seg til" å se hvordan motorsportens appell vil spre seg til et bredt spekter av mennesker, både voksne og barn, gjennom spill som lar dem oppleve virkelig realistisk bilatferd."