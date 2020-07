Prøv en rekke Ubisoft-spill gratis i en uke

Du ser på Annonser

Ubisoft er virkelig i det gavmilde hjørnet før søndagens spennende Ubisoft Forward-konferanse. Watch Dogs 2 er nå både tilgjengelig på PlayStation Now og blir gratis på PC i noen timer på søndag. Nå har selskapet offentliggjort enda et tilbud.

Du kan prøve Uplay+ helt gratis i sju dager ved å klikke deg inn her. For de av dere som ikke vet det er dette Ubisoft svar på EAs Origin Access, hvor godt over hundre av selskapets spill er tilgjengelige for nedlastning som en del av medlemskapet. Samtidig får medlemmer tidlig tilgang til betaer, så det venter kanskje noen interessante godbiter på søndag også.

Uansett får du i alle fall ekstremt mange timer med underholdning i en uke helt gratis ved å ta nytte av tilbudet. Kampanjen vil vare frem til den 27. juli, så du kan vente litt med å aktivere den også.