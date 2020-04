Prøv Google Stadia Pro helt gratis

Det er sikkert mange av dere som har vært skeptiske til Google Stadia etter det som må kunne sies å ha vært en lunken mottakelse, men nysgjerrigheten er der nok uansett fortsatt hos mange. Derfor er dette nye tilbudet verdt å få med seg.

Google ønsker nemlig å vise at Google Stadia har forbedret seg en del siden lansering, så de tilbyr nå to måneder gratis med Google Stadia Pro til alle i Norge. Alt du trenger å gjøre er å laste ned applikasjonen på Android eller iOS, og deretter står du fritt til å forhåpentligvis kose deg med disse ni gratis spillene eller de du eventuelt kjøper så lenge du har en mobil eller tablet som støtter tjenesten:

Bare husk å huke av den automatiske fornyelsen etter de to månedene om du ikke ønsker å fortsette, for i kjent stil vil du ellers måtte begynne å betale. Her har du også en oversikt over hvilke kontrollere og tastaturer/muser som fungerer med Stadia. Så får bare tiden vise om denne mildt sagt merkelige timingen med tanke på internett og pandemien gir en god eller dårlig opplevelse frem til midten av juni.

Kommer du til å prøve Google Stadia nå?