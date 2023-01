Prøv Gotham Knights på PlayStation Plus Premium

HQ

Gotham Knights er det nyeste spillet som har fått en prøveversjon som en del av PlayStation Plus Premium-abonnementstjenesten .

Det samarbeidsfokuserte Batman-spillet uten Batman er langt fra like bra som Batman: Arkham-serien , men hvis du vil gi spillet en sjanse uten å gå all-in kan du nå teste det "gratis" så lenge du har PS Plus Premium og to ledige timer.

Gotham Knights er den ferskeste spillprøven som er lagt til abonnementstjenesten. Andre titler du kan få en smak av inkluderer Horizon Forbidden West og The Last of Us: Part I, som også ble lagt til nylig.

Det har vært noen betydelige oppdateringer av Gotham Knights siden lanseringen. For eksempel tillegg av en fire-spillers samarbeidsmodus, men det virker ikke som om WB Games Montreal vil jobbe mye lenger med tittelen, da de kanskje allerede har gått videre til et annet prosjekt.