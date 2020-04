Prøv Hitman gratis på PlayStation 4

Danske IO Interactive har vist seg å være ganske gavmilde de siste årene med flere muligheter for å få deler av både Hitman og Hitman 2 for en billig penge eller helt gratis, så det bør ikke overraske at de er snille med oss i disse dager også.

Nå kan nemlig alle PlayStation 4-eiere laste ned Hitman: The Complete First Season helt gratis. I motsetning til hvordan det kunne virke i starten er det dessverre ikke snakk om å laste ned både Prologue, Paris, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado og Hokkaido til odel og eie, men i stedet muligheten til å spille dem frem til 4. mai når tilbudet fjernes. Her snakker vi uansett om flerfoldige timer med underholdning, så du skal i alle fall ha mer enn nok å finne på frem til mandag.