Prøv Little Nightmares 2 gratis nå

Fire måneder etter at jeg var heldig nok til å få prøve en liten del av Little Nightmares 2 fikk PC-spillere mulighet til å teste den samme delen. Nå er det konsollspillerne sin tur.

En demo av Little Nightmares 2 har nemlig dukket opp på Microsoft Store og PlayStation Store. Beskrivelsen gjør det klart at denne er begrenset til den såkalte The Wilderness-delen, hvor The Hunter-skapningen befinner seg. Dermed har du en flott mulighet til å prøve det lovende spillet før lanseringen den 11. februar.