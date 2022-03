Prøv starten av Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gratis

HQ

Da Sony bekreftet kveldens State of Play-sending i går sa de at den ville fokusere på spill fra Japan. Dette startet selvsagt en drøss med spekulasjoner om hva det var snakk om. Det japanske selskapet har jo lenge hatt et godt forhold til både Square Enix, Team Ninja og Final Fantasy-serien, så at en av de mest populære teoriene stemmer overrasker ikke.

I tillegg til å ha gitt oss en ny trailer for Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin skal Square Enix også slippe en ny demo av spillet på PlayStation 4 og PlayStation 5 i løpet av kvelden/natten. Denne vil la oss spille de første tre kapitlene av spillet, og eventuelt fortsette der vi slapp ved et eventuelt kjøp fra og med den 18. mars.