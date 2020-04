Prøv The Division 2 gratis

Ubisoft er et av selskapene som fortsatt ikke har sluttet å gi oss demoer av spill. Vi har stadig fått prøve såkalte trial-utgaver av både Rainbow Six: Siege, For Honor og Ghost Recon: Breakpoint, og nå er det The Division 2 sin tur.

Det franke selskapet har offentliggjort en demo av The Division 2 på både PC, PlayStation 4 og Xbox One. Dette er ikke en utgave som fjernes med det første heller siden Ubisoft har andre måter å stoppe spillere fra å kose seg for lenge på. Selv om du får tilgang til alt i spillet utenom Clan-systemet og butikkene er det kun mulig å spille i åtte timer, og maksnivået du kan oppnå er level 8.

Det bør uansett være mer enn nok tid til å se om spillet er noe for deg, og liker du det såpass godt at du kjøper det for en billig penge kan du selvsagt fortsette der du slapp i demoen.