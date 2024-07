Prøv UFL denne helgen i den andre åpne betaversjonen på konsoller

HQ

Det er midt på sommeren, så det er på tide at de årlige sportskonkurransene tar en pause og kommer tilbake om halvannen måned for å starte sesongen, slik at vi kan glede oss over spesielle begivenheter som europamesterskapet eller OL i Paris 2024 mens vi er i gang.

Det er akkurat det samme i sportsvideospill. Nå som Mario & Sonic at the Olympics-serien er borte og de internasjonale fotballkonkurransene er over, kan vi bare vente på utgivelsen av den neste årlige utgaven. Men det ser ut til at vi snart kan få en ny aktør i dette smale feltet. UFL har utviklet seg i nesten stillhet i flere år nå, og har til hensikt å ta opp kampen mot EA FC 25 og eFootball 2025 i fremtiden. I helgen, fra 2. til 4. august, kjører de sin andre åpne beta på PS5 og Xbox Series X/S.

HQ

Den første betaen nådde svimlende 1,3 millioner spillere, så det kan godt hende at den overgår det denne gangen. I tillegg er det nå lagt til nye funksjoner, som for eksempel å spille Match Mode i frakoblet lokal modus.

"Vi er strålende fornøyd med den entusiastiske responsen på vår første åpne betaversjon", sier Eugene Nashilov, administrerende direktør i Strikerz, i en uttalelse. "Nå er vi glade for å lansere en ny for å styrke grunnlaget for UFL utgivelsesoperasjoner og sikre fremtidig suksess.

"Det er gledelig å innse at vi er på samme bølgelengde som samfunnet vårt. Vi gleder oss til å vise hvor langt vi har kommet siden den første betaversjonen med denne nye versjonen av spillet når vi nærmer oss lanseringen."

Det er ingen utgivelsesdato for UFL ennå, men vi vet at det vil være gratis å spille når det kommer til PS5 og Xbox Series X/S.

Takk, VGC.