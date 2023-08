PS5 er på tilbud i Storbritannia, og konsollsalget øker med 75 %

HQ

Nylig kunngjorde Sony at salget av PlayStation 5 nå har passert 40 millioner på verdensbasis, men selv om det finnes millioner av disse konsollene der ute betyr ikke det at alle har en ennå.

Storbritannia er faktisk et perfekt bevis på dette, for nylig ble konsollen lagt ut for salg hos en rekke forhandlere over hele landet, noe som tilsynelatende fikk befolkningen til å gå amok, ettersom PS5-salget økte med hele 75 %.

Gamesindustry.biz rapporterer at dette også betydde at PS5-omsetningen i Storbritannia økte med 63 % fra uke til uke. Det var også PS5-basen som solgte mest, ettersom denne plattformen økte med 205 % i antall enheter og 162 % i omsetning i perioden.

I løpet av salgsperioden ble noen PS5-er solgt helt ned til 399 pund. Haken er at dette bare var en midlertidig prisreduksjon, noe som betyr at PS5 er tilbake til sin vanlige prislapp på 450 pund i hele landet.