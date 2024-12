PSG-Lyon Ligue 1-kampen forrige søndag ble stoppet på grunn av homofobiske tilrop

HQ

Paris Saint-Germain fant fotfestet igjen etter to uavgjorte kamper på rad, med 3-1-seier mot Olympique Lyonnais (femteplass i Ligue 1). Kampen skilte seg imidlertid ikke ut på grunn av målene til Demblé og Gonçalo Ramos, men fordi den ble stoppet i noen minutter.

I det 52. minutt bestemte dommer Benoît Bastien seg for å avbryte kampen til noen av PSG-supporterne sluttet å synge støtende slagord. De ropte "les lyonnais sont des salopes", som betyr "lyonnaisene er tøyter".

Tre PSG-spillere, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma og Vitinha, gikk til tribunen der PSG "ultras" var for å be dem om å stoppe. Hadde ikke kampen blitt gjenopptatt med PSG-fansen å skylde på, kunne det ha endt med nederlag, noe klubben minnet om gjennom skiltene på stadion. Etter det begynte fansen å rope "frihet for ultras".

Men det var ikke den eneste hendelsen som skjedde i Ligue 1 forrige helg. Under kampen mellom Marseille og LOSC (Lille), som endte 1-1, ble det også hørt homofobiske tilrop. Kampen ble ikke stoppet av dommeren, men skjellsordene ble anmeldt senere.