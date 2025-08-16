Psycho Goreman-regissør gjenoppliver Deathstalker

Etter mer enn tre tiår i eksil - forvist til de støvete og mørkeste hyllene, fortapt blant kilometervis av obskur 80-tallsgrus - gjørDeathstalker seg klar for et storslått comeback. Det stemmer, 80-tallet er tilbake, og originalfilmen, produsert av ingen ringere enn Roger Corman, ble noe av en kultklassiker for fans av sverd-og-sandaler-sjangeren.

Denne gangen er det imidlertid Steven Kostanski som står for regien - den samme filmskaperen som ga oss Psycho Goreman og Leprechaun Returns. I hovedrollen finner vi ingen ringere enn Daniel Bernhardt, best kjent for sitt arbeid i John Wick. Filmen har kinopremiere i USA 10. oktober, og den vil også bli vist på den prestisjetunge filmfestivalen i Locarno i Sveits.

Nyinnspillingen foregår i kongeriket Abraxeon, som trues av de onde dreadittene og den skurkaktige Nekromemnon. Den flotte Deathstalker er naturligvis rikets eneste håp, og til lyden av et helt nytt tema komponert av ingen ringere enn Slash og Bear McCreary begir han seg ut på sitt livs eventyr. Sammen med Bernhardt medvirker Christina Orjalo, Nina Bergman og Patton Oswalt. Forhåpentligvis vil også publikum i Sverige få glede av denne nye Deathstalker senere i høst.

Gleder du deg til den nye Deathstalker- og hva husker du fra de gamle filmene?