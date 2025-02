PUBG: Battlegrounds fortsetter å være en kampkonge-juggernaut

HQ

Vi hører ikke så mye fra PUBG: Battlegrounds og dets skaper Krafton lenger, men det er ikke på grunn av sviktende tall. Selskapet har nå rapportert sine resultater for 2024, og de er absolutt ikke noe å skamme seg over.

PUBG: Battlegrounds Spillet ble kanskje lansert i 2017, men spillet viser ingen tegn til å bremse ned. Siden overgangen til en free-to-play-modell i 2022 har spillerbasen fortsatt å vokse, og den siste rapporten (via Eurogamer) viser at fjoråret ikke var noe unntak. Samlet sett rapporterer Krafton derfor om et rekordresultat for spillet med inntekter på tilsvarende 556 millioner pund.

Kraftons administrerende direktør Changhan Kim er fornøyd, og sier i et intervju at suksessen skyldes selskapets evne til å tilpasse seg markedet og spillernes behov. Han understreker også at de fortsetter å investere i både e-sport og nye prosjekter for å styrke sin posisjon fremover.

Det er ingen tvil om at PUBG: Battlegrounds fortsatt er en gigant i battle royale-sjangeren, der de nylig nådde totalt 890 000 samtidige spillere som spilte battle royale samtidig.