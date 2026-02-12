PUBG Esports avslører sine 12 globale partnerlag for 2026

HQ

Krafton og PUBG Corp har kunngjort de 12 globale partnerlagene som vil gjøre hyppige opptredener på de forskjellige planlagte turneringene og arrangementene for 2026-sesongen. Totalt kommer lagene fra hele verden, men de vil bli godt kjent med hverandre ettersom de ofte støter sammen på årets største og mest spennende arrangementer.

Når det gjelder hvem som utgjør 2026 Global Partner Teams-samlingen, har følgende 12 organisasjoner blitt valgt ut :



4 Angry Men



17Gaming



Anyone's Legend



DN Soopers



Full Sense



Team Falcons



Gen.G



eArena



Natus Vincere



Petrichor Road



Twisted Minds



Virtus.pro



Vi venter fortsatt på mer informasjon om 2026-kampanjen, men vi forventer at årets første Circuit vil finne sted i mars.