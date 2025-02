PUBG Productions viser frem første gameplay for Prologue: Go Wayback og bekrefter tidlig tilgang til sommeren

HQ

Utvidelsen av PUBG: Battlegrounds -franchisen skjer i økende tempo i disse dager. Etter The Callisto Protocol for noen år siden, fortalte vi deg nylig også om PUBG: Blindspot nok en gang, og nå har vi et ekstra spill å legge til i denne blandingen. Kommer fra PUBG Studios, er det nesten på tide å dykke inn i Prologue: Go Wayback, da spillet vil debutere på Steam via Early Access så snart i sommer.

Spillet beskrives som en overlevelsesopplevelse i en åpen verden for én spiller, der målet er å "utforske en enorm, stadig skiftende villmark mens du balanserer eventyr og oppdagelser med intrikate overlevelsessystemer som kaloriinntak, regulering av kroppstemperatur og oppdagelse og vedlikehold av husly." Den største haken med dette spillet er at det vil bruke utviklerens egenutviklede maskinlæringssystem til å generere terreng, og til slutt servere en "verden der ingen to reiser er like." Det bemerkes i pressemeldingen at ingen to løp i spillet vil være like, og at ideen med spillet er å finne ressurser og deretter prøve å nå Weather Tower i håp om å utvinne og unnslippe.

Når det gjelder hvordan maskinlæringselementet ser ut til å gjøre dette til en større utfordring, blir vi fortalt: "Terrenget er stort og uforutsigbart, formet av et maskinlæringsdrevet geologisk system der ingen rute er forhåndsbestemt. Spillerne må lese landskapet og velge trygge veier fremover uten å gå seg vill. Været er like ubarmhjertig, og stormer, temperaturfall og snøstormer kan være katastrofale for spilleren, med tidlige varselsignaler som bare er synlige for dem som lærer seg å gjenkjenne dem."

I tillegg kommer mer tradisjonelle overlevelsesmekanikker, inkludert sult, tørst, temperatur og så videre, noe som betyr at det tilsynelatende blir litt av en utfordring å unnslippe i live i Prologue: Go Wayback.

Spillet lanseres til sommeren, og PUBG Studios har til hensikt å fortsette å utvikle spillet med hjelp fra fellesskapet. Dette vil etter hvert bety at flere mekanikker og funksjoner vil bli lagt til etter hvert som utviklingen fortsetter på veien mot en eventuell 1.0-debut. Vi blir også fortalt at Prologue: Go Wayback er et skritt fremover i PUBG Studios' endelige mål, som er å lage Project Artemis, en tittel som vil presse maskinlæring og generativ teknologi til nye høyder, og bruke Melba-motoren til slutt i de to prosjektene som følger Prologue: Go Wayback (en ennå ikke kunngjort tittel og Project Artemis, selvfølgelig).

Sjekk ut spilltraileren for Prologue: Go Wayback nedenfor.