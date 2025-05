Puljene er bekreftet for Halo Championship Series Dallas Open

HQ

Den neste store begivenheten i 2025 Halo Championship Series kalenderen vil ta konkurransekretsen til Dallas, USA, for en Open -turnering som skjer i tråd med DreamHack Dallas. Dallas Open vil finne sted mellom 23. og 25. mai, og med det som kommer stadig nærmere, er puljene for turneringen bekreftet.

Vi vet nå hvordan de fire puljene vil bli strukturert, og det viktigste å merke seg er at tre etablerte lag vil utgjøre tre av de fire sporene per pulje, med det siste sporet som tildeles et lag som kommer seg gjennom den åpne braketten. Puljene er satt som følger.

Pulje A:



OpTic Gaming



TSM



Gen.G Esports



Open Team



Pulje B:



Shopify-opprøret



Nemesis



En



Open Team



Pulje C



FaZe Clan



Cloud9



Zero Tenacity



Open Team



Pulje D



Spacestation Gaming



Inkognito



Complexity Gaming



Open Team



Totalt 150 000 dollar vil bli tilbudt på arrangementet, og de fire beste lagene får en direkte invitasjon til Salt Lake City Major i begynnelsen av august.