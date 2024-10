Quadrant trekker seg ut av Halo Championship Series

HQ

Til tross for at den støttes av McLaren Formel 1-sjåfør Lando Norris, har esportsorganisasjonen Quadrant mest vært kjent for sin posisjon i konkurransedyktig Halo esports gjennom årene. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle i fremtiden, ettersom nå Quadrant bekrefter planene om å gå ut av Halo Championship Series og Halo esports.

I en uttalelse lagt ut på X, sier administrerende direktør Jamie MacLaurin: "Fra og med i dag kunngjør Quadrant at vi forlater Halo Championship Series og bredere direkte involvering i e-sport for å fortsette med fullt fokus på vårt spennende oppdrag om å være et merke forankret i skjæringspunktet mellom motorsportkultur, mote og kreativt innhold."

Med denne endringen i tankene er det uklart hvor / hvis Quadrant vil fokusere sin esports-innsats i fremtiden.