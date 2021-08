Quake-remaster er nå på PC, PS4, Xbox One og Switch

Takket være en glipp hos Bethesda og setting av aldersgrenser visste vi allerede at Quake ville pusses opp for å feire at spillet er tjuefem år gammelt, men nå vet vi i alle fall akkurat hvordan det er.

For det viser seg å være en relativt mild remaster av Quake som nå har blitt sluppet på PC, PlayStation 4, Xbox One (også Xbox Game Pass sammen med de to oppfølgerne) og Nintendo Switch. Denne nye utgaven byr på opp til 4K, forbedrede modeller, dynamisk lyssetting og farger, anti-aliasing og mer dybde i bildet, samt muligheten til å spille gjennom historien med 3 tre andre eller multiplayeren på tvers av plattformene.

Når det gjelder innholdet inneholder den nye utgaven de tre utvidelsene The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity og Dimension of the Past. Arbeidet Wolfenstein: The New Order-utviklerne i MachineGames har gjort viser seg å være en flunkende ny utvidelse kalt Dimension of the Machine. Du kan se litt av alt dette i traileren under.