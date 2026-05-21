Quantic Dream kansellerer Spellcasters Chronicles etter mindre enn tre måneder i Early Access

HQ

Utvikleren Quantic Dream er den siste til å se virkningen av å lansere et live-service-spill som ikke har klart å ta av. Studioet har avslørt at siden Spellcasters Chronicles gjorde sin ankomst i en Early Access-tilstand i slutten av februar, har spillet slitt med å trekke inn det nødvendige publikummet for å støtte fremtiden, og det er grunnen til at beslutningen allerede er tatt om å trekke ut støpselet på spillet.

Som bekreftet i en uttalelse fra Quantic Dream, blir vi fortalt at "i dagens spesielt utfordrende markedsmiljøer har spillet ikke nådd det publikummet som trengs for å sikre dets langsiktige bærekraft. Vi har derfor tatt den vanskelige beslutningen om å fokusere på våre andre prosjekter."

Problemet med å ta en slik beslutning er at spillets skjebne ikke er den eneste konsekvensen, ettersom Quantic Dream også bemerker at "studioet vil foreta en intern omorganisering" der det vil "prioritere interne omfordelinger der det er mulig for å støtte våre andre produksjoner."

Den nøyaktige datoen Spellcasters Chronicles vil bli stengt ned er satt til 19. juni, med serverne fullstendig deaktivert og spillet utilgjengelig for tilgang etter denne datoen. Quantic Dream tilbyr refusjon for de som har brukt penger på spillet i løpet av den korte Early Access-perioden.