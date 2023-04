Quantum Break forlater Xbox Game Pass denne måneden

HQ

Selv om vi har blitt vant til å se spill komme og gå fra Game Pass, er en tittel som har vært på tjenesten i årevis det Xbox-konsolleksklusive, Quantum Break. Dets tid på Game Pass nærmer seg imidlertid slutten, ettersom Leaving Soon-delen på tjenestens app avslører at dette vil være et av de syv spillene som forsvinner fra tjenesten senere denne måneden.

Nærmere bestemt vil det ikke bare være Quantum Break som forlater Game Pass, ettersom Life is Strange: True Colors, Rainbow Six: Extraction, Moonglow Bay, The Long Dark, The Riftbreaker, Panzer Corps 2 og The Dungeon of Naheulbuek: The Amulet of Chaos også forlater tjenesten.

Hvert spill forblir spillbart til 16. april, og hvis du vil fortsette å spille etter denne datoen, må du kjøpe hele spillet, men hvis det er noe du har tenkt å gjøre, må du sørge for å gjøre det før det forlater, da Game Pass tilbyr 20% rabatt på alle titler som for øyeblikket finnes på tjenesten.

Takk, Eurogamer.