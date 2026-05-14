R6 Salt Lake City Major: Sluttspillet med åtte lag er klart

Vi er inne i knasende tid for Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major når den internasjonale turneringen avsluttes i løpet av helgen. For dette formål er den sveitsiske fasen avsluttet, og sluttspillbraketten med åtte lag er låst.

For de som lurer på resultatene fra gårsdagens siste sveitsiske kamper, slo Wildcard ut Five Fears i et 2-1-resultat, Enterprise Esports overvant Weibo Gaming 2-0, og Team Falcons presset ut en seier over Virtus.pro på en 2-1 måte.

Med denne informasjonen i bakhodet kan sluttspillbraketten sees nedenfor, og det samme kan kvartfinalekampene.

Salt Lake City Playoffs kvartfinaler (15. mai):



Twisted Minds vs. Enterprise Esports kl 17:00 BST / 18:00 CEST



G2 Esports vs. Shopify Rebellion kl. 20:00 BST / 21:00 CEST



FaZe Clan vs. Team Falcons kl. 23:15 BST/00:15 CEST (16. mai)



DarkZero vs. Wildcard kl. 14:30 BST/3:30 CEST (16. mai)



