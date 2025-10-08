Rabiot "bør ha respekt for pengene han tjener", sier Serie A-sjef om kontroversen rundt Australia-kampen

HQ

Adrien Rabiot, som nylig signerte for AC Milan, har vært svært kritisk til avgjørelsen om å legge en Serie A-kamp mellom Milan og Como fra februar 2026 til Perth, Australia, i et trekk som beskrives som "beklagelig" av UEFA, som motvillig måtte godkjenne det (og en annen lignende sak i LaLiga mellom Villarreal og Barcelona) til tross for at de var imot det.

I et intervju med Le Figaro, nå som Rabiot har returnert til Frankrike for landslagspausen, sier den 30 år gamle midtbanespilleren at "Det er helt sprøtt. Men dette er økonomiske avtaler for å gi ligaen synlighet, ting som ligger utenfor oss. Det er mye snakk om timeplaner og spillernes helse, men alt dette virker helt absurd. Det er galskap å reise så mange mil for en kamp mellom to italienske lag i Australia. Vi må tilpasse oss, som alltid."

Men Luigi De Siervo, administrerende direktør i den italienske ligaen, sa at Rabiot "hadde rett" da han sa at denne avgjørelsen ble tatt uten innspill fra spillerne, "men Rabiot glemmer, som alle fotballspillere som tjener millioner av euro, at de får betalt for å utføre en aktivitet, for å spille fotball. Han burde ha respekt for pengene han tjener, og følge ønskene til arbeidsgiveren sin, Milan, som aksepterte og presset på for at denne kampen skulle spilles i utlandet".

Eksepsjonelle kamper spilt i utlandet, bra for forretningen eller en fornærmelse mot fansen?

De Siervo legger til at dette trekket styrker produktet, og trekker frem Tour de France, som startet fra Firenze i fjor, eller NFL- og NBA-kampene som spilles i utlandet, som eksempler.

"Vi tror imidlertid at dette kan være en modell som fotballverdenen, med presise regler, må følge hvis den ikke skal tape i forhold til andre idretter

."

UEFA sa i sin uttalelse at "ligakamper bør spilles på hjemmebane; alt annet ville frata lojale fans retten til å gå på kamp og potensielt introdusere konkurransevridende elementer".

Er du enig med UEFA, eller er du enig med Serie A- og LaLiga-sjefene i at dette vil være gunstig for ligaen?