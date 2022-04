"Rocket Arena Car Extreme" kan godt være et av tidenes dårligste navn for et spill. Selvfølgelig forstår jeg at utviklerne har gjort alt i deres makt for å finne kule ord som lar dem dele opp hovedtittelen på måten det gjøres på Appstore (R.A.C.E.), men det føles veldig desperat når ordene i seg selv ikke hører sammen eller danner noe annet enn rent tullball. Arena Car Extreme... Det sier jo stort sett ingenting annet enn at dette spillet er ekstremt og inneholder biler, og der vil jeg gjerne si at kun ett utsagn er sant, og det er at Rocket Arena Car Extreme inneholder biler. Det er nemlig ikke et spesielt ekstremt spill.

Det er ikke akkurat pent...

Race: Rocket Arena Car Extreme fungerer omtrent som Mario Kart Tour. Enkelt, selvkjørende partyracing hvor du styrer Mad Max-inspirerte monstertrucker på små arenaer hvor du må bruke nitro, raketter og et skjold for å angripe og beskytte deg mot de datastyrte motstanderne og nå slutten av hver bane før dem. Power-ups plukker du opp ved å kjøre på dem og det viktigste her er å fange så mange raketter som mulig for å bombe alle truckene foran deg. Banene er små, løpene er derfor korte og ofte er det bare én runde, som innebærer at racingen bør være eksplosiv og rask, men det føles aldri slik. Trist nok.

85 kroner for en neongrønn truck... Bisart.

Utviklerne Smokoko LTD skryter på Appstore og på sin egen hjemmeside av at dette spillet er basert på et Battle Royale-oppsett, som jeg egentlig ikke forstår. Jada, det handler om å komme først i mål, men det har i grunnen ingenting med Battle Royale å gjøre. I stedet handler Race: Rocket Arena Car Extreme om enkel, forutsigbar partyracing uten rariteter eller overraskelser, og selv om designet er stilig postapokalyptisk, er racingen ganske kjedelig. Monstertrucken min kjører av seg selv, jeg kan ikke kontrollere gassen eller bremsen, og det er ganske kjedelig. Det er heller ikke mulig å rygge hvis du kjører inn i en hindring og selv om jeg pumper "Nitros" går det aldri spesielt fort. Det er ikke særlig pent heller. Musikken er ikke noe å skryte av og presentasjonen er sketchy og dynket i irriterende lootbokser og mikrotransaksjoner. Det faktum at en ny monstertruck koster 85 kroner sier vel det meste. Snakk om søppel. Åtte kroner hadde vært mer enn nok.

Dette er en annonse:

Det går ikke an å rygge i det hele tatt, og jeg forstår ikke hvorfor utviklerne har utelatt dette.

Race: Rocket Arena Car Extreme er ikke bra. Det er enda et i rekken av partyracingspill som mangler originalitet og ekte verdier som god mekanikk eller flott grafikk. Altfor mange racingspill for Android og iPhone er selvspillende tull som jeg som spiller blir lei av etter ni minutter.