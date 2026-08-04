Rafa Jódar taper mot Fritz, håper håndleddet er i orden etter fallet

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Taylor Fritz beseiret Rafa Jódar i finalen i Washington Open, som ble utsatt på grunn av regn. Den 28 år gamle amerikaneren vant 7-6(2), 6-4 og sikret seg sin første tittel i USAs hovedstad og sin ellevte ATP-tittel totalt, og klatret to plasser til 8. plass på verdensrankingen.

Samtidig har Jódar, som bare er 19 år, klatret ni plasser til en karrierehøyde på 15. plass på verdensrankingen, og har dermed kommet seg inn blant de 15 beste allerede i sin første sesong på ATP-touren, etter en turnering der han også beseiret Lorenzo Musetti og Alejandro Tabilo. Etter et jevnt første sett mistet han to break på rad i andre sett, men hentet deretter inn ett, og da Fritz serverte for å avgjøre kampen, klarte han likevel å redde fire matchballer og fikk til og med en breakball.

Til slutt var det Fritz’ overlegenhet i poeng på førsteserv (82 % mot Jódars 68 %) som avgjorde, og nå håper Jódar at fallet hans – da Fritz ledet 5–3 i siste sett, noe som førte til at han skadet håndleddet og måtte tilkalle medisinsk hjelp – viser seg å være ufarlig. «Det er helt ferskt, det skjedde for 30 minutter eller en time siden, jeg håper det ikke er noe alvorlig», sa Jódar på pressekonferansen.

Både Jódar og Fritz skal delta i Canadian Open, en ATP Masters 1 000-turnering, som starter denne uken, med kort pause siden finalen...