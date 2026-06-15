Rafa Jódar trekker seg fra Queen's Club på grunn av mageproblemer

HQ

Den spanske spilleren Rafael Jódar, 19 år gammel, har kunngjort at han trekker seg fra Queen's Club-turneringen, en ATP 500-turnering i London og oppvarming til Wimbledon om to uker. Med en rekord på 24-10 i 2026 og nest flest seire på grus denne sesongen, har tenåringen sjokkert verden etter å ha klatret fra 700. plass i verden til sin nåværende 23. plass, etter å ha vunnet en ATP 250-turnering i Marrakech og nådd kvartfinalen i Masters 1000-turneringene i Madrid og Roma, samt kvartfinalen i Roland Garros.

Det ville ha vært Jódars første senior-turnering på gress, og han sa at «Jeg har ikke spilt mye på det, men jeg tror det er en underlagstype jeg kan gjøre det bra på». Han deltok imidlertid ikke på mandagens trening, og EFE bekrefter at han har problemer med magemusklene. Han er erstattet av Marcos Giron som «lucky loser».

Jódars neste turnering kan bli en ATP 250-turnering i Eastbourne neste uke, men hvis han ikke er frisk til da, kaster dette tvil om hans deltakelse i Wimbledon.

Queen's Club startet mandag, med Botic van de Zandschulp og Tommy Paul som vinnere av de første kampene i 32-delsfinalen.