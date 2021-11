Rainbow Six: Extraction er ferdig og klart for januar

HQ

Nesten seks uker har gått siden Ubisoft stille stille tipset oss om at Rainbow Six: Extraction ville slippes den 20. januar, men bare to uker siden de offisielt annonserte både det og en lavere pris. Grunnen til ventetiden var nok at de ville være helt sikre på å faktisk holde ord denne gangen, noe de vil gjøre.

Ubisoft Montreal bekrefter at Rainbow Six: Extraction har "gone gold", og dermed skal være klart til lanseringen den 20. januar. At de er "ferdig" såpass tidlig betyr forhåpentligvis at vi får en god opplevelse fra første stund også.