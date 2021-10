HQ

Bare to måneder før Rainbow Six: Extraction egentlig skulle lanseres annonserte Ubisoft at spillet var utsatt i fire måneder til en gang i janaur. Nå vet vi tydeligvis akkurat når.

Artikkelen som i utganspunktet bekreftet utsettelsen har blitt oppdatert til å nå avsløre at Rainbow Six: Extraction vil slippes den 20. januar. Det virker altså som om det samarbeidsfokuserte spillet tar sjansen på å komme ut dagen før Elden Ring.